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[속보] 靑 "文대통령-모더나 CEO, 코로나 2000만명분 백신 합의"
최종수정 2020.12.29 10:42
기사입력 2020.12.29 10:42
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[이미지출처=연합뉴스]
[아시아경제 류정민 기자]
류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr
<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
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