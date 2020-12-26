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[속보]당국 "국내서 남아공발 변이 바이러스 검출된 적 없어"
최종수정 2020.12.26 14:22
기사입력 2020.12.26 14:17
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구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
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