[김맹녕의 골프영어회화] "덕 훅(duck hook) 방지법은?"

스퀘어 그립으로 잡으면 덕 훅을 방지할 수 있다.

'덕 훅(duck hook)'.

골프에서 샷의 종류 중 하나다. 오리(duck)가 벌레나 적이 나타나면 갑자기 목을 확 돌려 공격하는 모습에서 유래했다. 구질은 오른손 잡이의 경우 오른쪽에서 왼쪽으로 사이드 스핀이 걸리면서 날카롭고 급격하게 왼쪽으로 구부러지는 매우 심한 상태다(A duck hook is a shot that curves hard to the left of your target, if you are a right-handed golfer). 비슷한 말로는 '스냅 후크(snap hook)'가 있다.

덕 훅과 유사하지만 휘는 상태가 더 심하고 예리하다. 덕 훅의 원인은 임팩트 순간 주로 스트롱 그립으로 인해 클럽 페이스의 타이밍이 빠르게 닫혀 발생한다. 또한 과하게 넓은 스탠스로 손목 회전이 몸보다 빠르게 진행되기 때문에 공이 왼쪽으로 휘어진다. 심한 '아웃-인' 스윙궤도에서 발생한다(A closed club face at impact and outside side-to-inside swing can cause a duck hook).

덕 훅은 아웃오브바운즈(OB)나 깊은 숲속, 페널티 구역, 벙커, 러프 등으로 날아가는 등 골퍼들을 위기에 처하게 만든다. 해결 방법은 스트롱 그립 대신 스퀘어로 바꿔 임팩트 과정에서 클럽 페이스가 닫히지 않도록 하는 게 먼저다. 스탠스는 어깨 넓이로 좁히고, 스윙궤도 역시 '인(in)-아웃(out)'이다. 폴로 스루(follow through)의 아크는 크게 가져가고, 피니시를 최대한 끝까지 마무리한다.

A: Fore! Oh no!(공 가요! 안돼!)

B: What's the matter?(무슨 일입니까?)

A: I hit a duck hook shot. I'm worried about hitting golfers just near that par 3 hole(덕 훅 샷을 쳤네요. 옆의 파3홀에 있는 골퍼들을 맞히지 않았는지 걱정입니다).

B: Look, they must have heard the yelling, they are all covering their heads(봐요, 우리의 외침을 틀림없이 들었고, 머리를 감싸고 있습니다).

A: I hope nothing happens(아무일도 일어나지 않았으면 좋겠어요).

B: Don't worry, it looks like everyone is all right(걱정 말아요, 모두 무사한 것 같아요).

글ㆍ사진=김맹녕 골프칼럼니스트





<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>