부처님 오신 날을 기념하는 종교 행사인 '연등회'가 인류무형문화유산 대표목록(Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity)에 등재됐다. 유네스코 무형유산보호협약 정부간 위원회(무형유산위원회)는 16일 화상으로 열린 제15차 회의에서 '연등회'를 유네스코 인류무형문화유산 대표목록에 넣기로 결정했다. 포용성으로 국적, 인종, 종교, 장애의 경계를 넘어 문화적 다양성을 보여준 점과 사회적 경계를 일시적으로 허물고 위기를 극복하는데 중요한 역할을 수행한 점을 높이 샀다.





