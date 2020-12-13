본문 바로가기
전체메뉴
bar_progress
닫기

글자크기 설정

뉴스

[속보] 최근 1주간 국내발생 일평균 662명…감염경로 조사중 22.8%

최종수정 2020.12.13 17:21기사입력 2020.12.13 17:20
Facebook Twitter Kakao SNS공유
뉴스듣기 서체크기

[아시아경제 조현의 기자]




조현의 기자 honey@asiae.co.kr
<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>


Facebook Twitter Kakao SNS공유
스크랩 댓글0

오늘의 토픽

이시각 HOT 뉴스

놓칠 수 없는 한 컷

이건 꼭 보게 될 걸! 뉴스컬처 PICK많이 본 뉴스더보기

놀 준비 되었다면? 드링킷에 드루와

이 시국에 보면 몰입감 500% 재난 드라마 4
이 시국에 보면 몰입감 500% 재난 드라마 4

번역

위로가기

아시아경제

검색창

뉴스

기업분석으로 끝내는 성공 투자, 아시아경제 기업분석

추천서비스

닫기

공유하기