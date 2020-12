車 업계 연말 이벤트 스타트…각종 할인과 서비스 가득

[아시아경제 성기호 기자] 자동차 업계가 연말을 맞아 각종 이벤트를 진행하고 있다. 특색있는 서비스는 물론이고, 부품가 할인과 각종 사은품도 증정한다.

12일 기아자동차에 따르면 THE K9 멤버십 고객을 위한 비대면 만찬 프로그램인 ‘THE K9 멤버십 고메 언택트 다이닝’을 실시한다. 기아차가 THE K9 멤버십 고객들이 직접 요리한 음식으로 가족들과 특별한 홈파티를 즐길 수 있도록 기획한 연말 프로모션으로 당첨자에는 가족들과 연말 홈파티를 즐길 5개 주요 만찬 키트를 배송한다. 12월 3일부터 12월 14일까지 기아차 공식 홈페이지, 기아 레드멤버스 사이트를 비롯해 기아차 통합 모바일 고객 앱 'KIA VIK' 또는 THE K9 멤버십 컨시어지를 통해 신청할 수 있다.

쌍용자동차는 크리스마스 선물로 100% 당첨 SNS 공유 행사를 진행한다. 쌍용차는 '크리스마스 선물 나눔 캠페인' 소식을 인스타그램이나 페이스북, 카카오톡을 포함한 SNS에 공유하면 20만원 상당의 신차 구매 쿠폰을 지급한다. 쌍용차 신차 계약 시 제시하면 된다. 이벤트는 오는 21일까지 쌍용차 홈페이지 행사 페이지를 통해 참여할 수 있다. 별도의 즉석 추첨을 통해 Δ뚜레주르 크리스마스 케이크 상품권(100명) Δ편의점(CU) 모바일 1000원 상품권(3000명)을 지급한다.

또 신차 상담?구매 고객을 대상으로 참여 이벤트도 연말까지 시행된다. '1:1 모바일 큐레이터' 서비스를 이용하면 추첨을 통해 Δ캠핑 키친테이블(10명) Δ아웃도어 타프(20명) Δ치킨교환권(30명) Δ스타벅스 커피교환권(100명) 등을 증정한다. 1:1 모바일 큐레이터 서비스는 카카오톡 채널 '올뉴렉스턴'을 통해 이용할 수 있다. 실시간으로 모바일 상담 및 시승신청이 가능하고, e카탈로그와 가격표도 바로 다운로드할 수 있다.

메르세데스-벤츠 코리아는 겨울철 주요 부품 및 액세서리 & 컬렉션 할인 등 풍성한 혜택을 제공하는 ‘겨울맞이 서비스 캠페인’을 내년 1월 9일까지 전국 공식 서비스센터에서 진행한다. 이번 ‘겨울맞이 서비스 캠페인’을 통해 겨울철 안전 운행 및 차량 관리를 위한 주요 부품인 배터리, 부동액, 와이퍼 블레이드, 브레이크액 등 20% 할인 혜택을 제공한다.

이와 함꼐 겨울 스포츠를 즐기는 고객들을 위해 메르세데스-벤츠 액세서리 & 컬렉션의 베이직 캐리어, 루프박스, 스키 및 스노우보드 랙 등 겨울철 캐리어 시스템 제품과 보온 텀블러 제품도 20% 할인된 가격에 판매한다. 커넥티비티 기능 탑재 이전의 모델에서도 블루투스 연결 장치와 스마트폰 연동을 통해 차량 관리 커넥티드 서비스를 사용 가능하게 하는 ‘메르세데스 미 디지털 어시스턴트’(Mercedes me Digital Assistant) 무상 장착 서비스를 제공하고 고객에게 아이스 스크래퍼와 윈드스크린 프로텍터로 구성된 겨울맞이 사은품 세트를 증정한다.

재규어 랜드로버 코리아는 고객 시승행사인 ‘2020 재규어 랜드로버 크리스마스 드라이브’를 오는 31일까지 진행한다. 전국 27개 재규어 랜드로버 공식 전시장과 부티크, 재규어 랜드로버 스튜디오 스타필드 하남에서 진행된다. 이번 행사에서 고객들은 재규어 프리미엄 스포츠 세단 XF와 스포츠카 수준의 다이내믹한 퍼포먼스를 선보이는 SUV F-PACE, 랜드로버 프리미엄 패밀리 SUV 뉴 디스커버리와 오프로드의 아이콘 올 뉴 디펜더를 포함해 재규어 랜드로버 전 모델을 경험할 수 있다.

합리적인 구매 혜택을 제공하는 특별 프로모션도 실시한다. 재규어 XF와 F-PACE 구매 고객은 최대 20%의 할인 혜택을 받을 수 있다. 랜드로버는 뉴 디스커버리, 뉴 디스커버리 스포츠 구매 시 5년으로 연장된 보증 프로그램과 5년 서비스 플랜을 제공하며 현금 500만원을 지원하는 ‘랜드로버 디스커버리 패밀리 5+5+5’ 프로모션을 진행한다.





성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr

