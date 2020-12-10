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[속보] 다음주 월요일부터 수도권 임시 선별검사소 150곳 운영

최종수정 2020.12.10 11:21기사입력 2020.12.10 11:21
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[아시아경제 조현의 기자]




조현의 기자 honey@asiae.co.kr
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