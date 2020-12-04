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[속보]10월 외국인 국내주식투자 증가전환…15.4억달러
최종수정 2020.12.04 08:02
기사입력 2020.12.04 08:02
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[아시아경제 김은별 기자]
김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr
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