18어게인, 타임리프 ‘안티에이징’

[아시아경제 최정화 기자] 붉은 립스틱을 바르지 않아도 생기 넘치는 열여덟 피부로 돌아갈 수 있다면.

가슴 아픈 사랑, 불안정한 미래로 힘겨웠던 ‘청춘’으로 타임리프는 No다. 하지만 그 시절, 건강한 피부는 아쉽다.

수많은 안티에이징 제품이 주름·탄력개선 등을 내세운다. 과연, 홈 스킨케어 만으로 피부 나이를 늦출 수 있을까? 화장품이 다 거기서 거기라고 생각한다면 분명 오산이다. 수천억 모래알 속에도 진주는 존재한다.

마스크 트러블, 건조한 실내공기, 미세먼지 등 유해한 도시 환경과 스트레스, 호르몬 등 노화를 앞당기는 각종 요소로부터 피부를 지켜 줄 ‘프리미엄 홈에스티틱 안티에이징템’을 추천한다. 열여덟 피부로 되돌릴 순 없지만, 자연스러운 건강한 피부로의 리셋은 기대해봄직하다.

앰플&크림: K-안티에이징, 나이불문 ‘한방테라피’

홀리추얼 ‘비타민 안티에이징 앰플 프로그램’, '컨센트레이트 시그니처 크림'

아모레퍼시픽의 홈에스테틱 브랜드 ‘홀리추얼’은 설화수와 헤라의 계보를 잇는 새로운 컨셉의 맞춤형 프리미엄 라인이다. 코로나로 인해 홈케어에 관심이 높아진 요즘, 홈에스테틱에 초점을 맞춰 라인업한 홀리추얼의 전략은 통한 셈. 감각적인 고효능 제품으로 리추얼을 제안하는 뷰티 테라피 홀리추얼의 스테디셀러 ‘비타민 앰플’과 ‘컨센트레이트 크림’을 만나보자.

부드러운 터치와 함께 맑은 광이 피부 속부터 차올라 윤기와 함께 생기를 발산한다. 홀리추얼의 ‘비타민 안티에이징 앰플 프로그램은 낮과 밤 앰플이 구분돼 있다. 낮에 바르는 ‘멀티비타민 (10%) 바이탈라이징 앰플’은 즉각적으로 수분을 채우고 영양을 전달해 피부 나이를 케어하는 고농축 항산화 트리트먼트 앰플이다. 밤에 바르는 ‘비타민 C (21%) 컨센트레이트 앰플’은 순수비타민 C 21% 고함량 처방되어있는 비타민 C 앰플. 오일타입으로 밤 사이 톤·결 개선, 모공·잔주름·탄력을 케어한다. 홀리추얼 ‘비타민 안티에이징 앰플 프로그램’

갓 만든 생크림처럼 크리미한 제형이 피부에 촉촉하고 탄탄하게 스민다. 피부 진정 및 재생을 높여주는 홈케어의 마침표 ‘컨센트레이트 시그니처 크림’은 해조발효추출물과 해양심층수가 함유된 안티에이징 재생 크림이다. 전 단계의 유수분 케어에 따라 달라지는 ‘2-Way 텍스처’를 경험한다. 제품력은 물론 가성비까지 좋은 갓(God)크림을 찾고 있다면 홀리추얼 크림으로 마무리할 것. 홀리추얼 '컨센트레이트 시그니처 크림'

비건 세럼: 건강한 가치가 건강한 피부를 만든다!

샹테카이 ‘NEW 바이오 리프팅 세럼+세럼’

부모 잃은 고아 코끼리를 후원하는'샹테카이'의 건강한 가치만으로도 피부가 젊어지는 느낌이다. 실키하면서 수분감 있는 텍스처가 매끄럽고, 탄탄하게 피부를 리프팅하고, 촉촉함을 유지한다. 업그레이드돼 돌아온 ‘바이오 리프팅 세럼’은 기존의 포뮬라에 최근 기술을 접목시켜 그 효과를 강화했다. 더욱 강력해진 펩타이드와 줄기세포는 디지털 에이징 등 노화의 원인으로부터 피부를 보호하고, 안색을 밝힌다. 샹테카이 ‘NEW 바이오 리프팅 세럼+세럼’

비건 앰플: 4주 후 잠든 피부 깨우는 -9살 절대 동안템

아떼 '얼티밋 유스 프로그래밍 앰플'

앰플 한 방울을 피부에 부드럽게 롤링하면 쫀쫀하던 제형이 금세 피부 속으로 스민다. 스위스 최고의 Mibelle사 R&D와 공동 연구를 통해 개발된 아떼 ‘얼티밋 유스 프로그래밍 앰플’은 특화 독자성분들을 온전히 담아내 순하지만 강력한 효능의 -9살 절대 안티에이징 제품이다. 한국여성의 4대 노화 고민을 바탕으로 더욱 강력해진 Youthrix 성분을 고농축 발효해 4주간 어린 피부로 집중 회복한다. 여기에 아떼 대표 독자 성분인 Alpinyouth™와 결합, 피부 동안 유전자를 회복해 피부나이를 되돌리는 스위스 안티에이징 특화 성분 100% 비건 앰플이다. 아떼 '얼티밋 유스 프로그래밍 앰플'

발효 에센스: 천년을 품은 피부 미라클

유얼레디노우 '타임리스 브라운 안티옥시 트리트먼트 에센스'

깊게 숙성된 와인처럼, 충분히 발효된 에너지가 피부 깊숙이 흡수된다. 유얼레디노우는 국내 최초로 프리미엄 보이차로 화장품을 제조한 스킨케어 브랜드이다. 토너처럼 활용 가능한 유얼레디노우의 트리트먼트 에센스는 보이차 중에서도 백 년 이상 고목에서 채집한 최상 등급인 고수차(생차)와 천일의 기다림이 만들어낸 숙차의 효능이 극대화되는 최적의 비율로 블렌딩했다. 전성분 22가지 모두 EWG 그린 등급은 물론, 피부 저자극 테스트 최상위 등급을 획득했다. 독소를 배출해 피지분비를 줄이고, 피부 노폐물이 쌓이는 것을 막아준다. 여기에 모공 수축과 피부 탄력까지 다양한 피부 컨디션에 안전하게 사용 가능한 토너형 에센스다. 유얼레디노우 '타임리스 브라운 안티옥시 트리트먼트 에센스'

