“NC 다이노스의 우승 검의 의미는?”

‘All for One, One for All’

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] NC다이노스가 창단 9년 만에 우승 검을 들어 올려 화제다.

24일 목동 고척돔에서 열린 2020 KBO리그 6차전에서 두산을 4-2로 꺽고 4승 2패로 창단 첫 우승을 했다.

우승 확정된 순간 NC 포수 양의지와 투수 원종현을 둘러싼 선수들의 환호 후 검은 천에 싸인 물체가 전달됐고, 이 물체의 정체는 NC소프트의 ‘리니즈 게임’에 사용되는 ‘집행검’이었다.

NC 다이노스는 한국시리즈 콘셉트로 삼총사의 유명 문구 ‘All for One, One for All’을 활용했다.

이는 정규시즌 캐치프레이즈 ‘Stronger Together’의 의미를 한국시리즈 상황에 맞춰 계승한 것이다.

한국시리즈 엠블럼 또한 삼총사의 상징인 3개의 검을 야구방망이로 표현해 디자인에 반영했다.

한국시리즈를 앞두고 NC 선수단에서도 삼총사를 모티브로 검을 활용한 우승 세리머니 아이디어를 냈고, 이를 들은 엔씨소프트가 '강함'과 '승리'를 상징하는 모형검을 제작해 선물했다.

한국시리즈 우승 확정 후 행사에서 김택진 구단주가 직접 검을 공개했고, 선수단이 NC 구성원 모두의 기운을 모아 함께 이룬 결실을 ‘One for All’ 세리머니로 표현했다.





영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>