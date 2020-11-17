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코스닥, 0.78P 내린 846.55 출발(0.09%↓)
최종수정 2020.11.17 09:05
기사입력 2020.11.17 09:05
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[아시아경제 이민우 기자]
이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
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