[한정호의 클래식 라운지] '女 음악가 증원·나치 부역 청산' 세계 최고 빈 필의 과제

포스트 코로나 시대의 빈 필하모닉

한정호 객원기자·에투알클래식&컨설팅 대표

일본과 오스트리아는 1869년 수호통상조약을 체결했다. 1955년 오스트리아의 영세 중립국 선언 이후 빈 필의 정기적인 일본 공연으로 상호 선린관계를 확인했다. 양국 간 '미래 과제를 위한 일본·오스트리아 위원회'가 설치됐고 지난해 일본·오스트리아 수교 150주년 기념 행사 역시 빈 필 방문 공연이 하이라이트였다.

당초 빈 필 아시아 투어 스케줄에 한국도 포함됐다. 하지만 해외 단체 입국에도 격리 예외를 두지 않는 방침으로 빈 필의 내한은 무산됐다. 내년 도쿄하계올림픽 때 대규모 선수단 영접을 준비하는 일본 정부로서는 투어 진행에서 방역을 점검한다는 이점이 있다.

빈 필은 이번 일본 방문을 포스트 코로나 시대에 대비하는 상징적 사건으로 규정한다. 보건 및 국제 공연 담당자들은 투어 중 단원들의 일거수일투족과 제반 비용 투입을 주시한다. 단원들은 투어 중 외부인들과 엄격히 분리된다. 정기편이 존재하지 않는 빈~후쿠오카 구간을 전세기로 이동하고 연주회장과 호텔만 오갈 수 있는 데다 외부인 접견과 외식은 금지된다.

정기적으로 단원들에게 PCR 검사를 한다. 단원 가운데 코로나19 양성 반응이 나올 경우 유럽 축구 리그처럼 잔여 인원만으로 이벤트를 강행할지가 최대 관심사다.

음악적으로는 코로나19 시대인 만큼 악단이 구비한 단원 간 거리두기 배치도에 따라 대편성 관현악곡 연주 인원을 줄일지언정 빈 필의 전통 사운드는 최대한 보존할 계획이다.

빈 필의 일본 투어가 의미심장한 것은 악단이 반복적으로 '미래'를 언급한 점 때문이다. 1956년 파울 힌데미트의 지휘로 처음 일본을 찾은 이후 지난해 크리스티안 틸레만의 영도로 총 35회 일본 투어가 진행되는 동안 빈 필의 지상 가치는 '현상 유지'였다.

1973년 클라우디오 아바도에서부터 지난해 틸레만에 이르기까지 한국을 찾은 빈 필과 지휘자들이 설파한 가치도 마찬가지다. 세상이 변해도 전통을 지키려는 무거운 책임감 덕에 빈 필은 세계 최고의 악단으로 자리 잡을 수 있었다. 그러나 코로나19 사태 이후 빈 필은 '내일'을 말한다.

영국의 유럽연합(EU) 탈퇴 직후 프랑스·네덜란드·오스트리아에서 극우민족주의에 기반한 EU 해체 움직임이 우려됐다. 하지만 각국 시민사회는 극단 세력에 정권을 쉽게 허락하지 않았다. 주변국의 부침에 휩쓸리지 않으려는 시민사회의 집단지성은 예술 분야에서 비생산적 열정을 폭넓게 허용하는 태도로 구체화한다.

특히 잘츠부르크 페스티벌과 빈 필은 유·무형의 막대한 경제 가치를 창출한다. 이런 점에서 오스트리아의 국제적 리더십을 공고히 하는 소프트파워의 요체다. 코로나19 사태로 취소 위기에 몰렸지만 올해 잘츠부르크 페스티벌과 빈 필의 일본 투어를 강행한 국가적 배경이 바로 이것이다.

2020년 잘츠부르크 페스티벌에서 빈 필하모닉을 지휘한 여성 지휘자 요아나 말비츠 (c) Lutz_Edelhoff

코로나에도 이례적 일본투어

日-오스트리아 문화교류·미래 강조



빈 필의 주도권은 여전히 남성

1995년부터 제한적 여성 입단 허용

올 잘츠부르크 페스티벌 말비츠가 지휘

올해도 빈 필의 주도권은 백인 남성이 행사한다. 하지만 동시에 오랫동안 지적된 구태도 하나씩 벗겨지고 있다. 빈 필은 창단 이후 여성에게 폐쇄적이었다. 그러나 1995년 오스트리아가 EU에 가입하면서 제한적으로 하프부터 여성 음악가에게 문을 열었다.

2011년 알베나 다닐로바가 빈 필 최초의 여성 악장으로 임명되면서 빈 필은 비로소 양성 균형의 첫발을 내디뎠다. 지난해 말 기준으로 145명의 빈 필 정단원 가운데 여성은 15명이다. 오스트리아-합스부르크 지역 출신 여성 음악가에게 빈 필과 함께할 가능성이 열린 셈이다.

올해 잘츠부르크 페스티벌에서 빈 필은 1986년생인 독일 힐데스하임 출신의 여성 지휘자 요아나 말비츠 뉘른베르크 오퍼 음악감독에게 오페라 '코지 판 투테' 지휘를 맡겼다. 지난해 오스트리아 라디오 오케스트라가 여성 지휘자 마린 올솝에게 음악감독직을 맡긴 이후 여성 지휘자에 대한 생소함이 줄었다. 음악감독직이 없는 빈 필 역시 객원 지휘군에 포함할 여성을 탐색 중이다.

빈 필은 2013년 빈대학이 수행한 악단의 나치 부역 과거사 조사 결과를 확인하고 공식 사과했다. 1942년 단원 123명 중 60명은 나치 당원이거나 입당 희망자였음이 밝혀진 것이다. 이는 오스트리아 일반 시민의 나치 입당 비율인 10%를 훨씬 웃도는 수치다.

특히 1950~1960년대 빈 필 사무국장을 지낸 헬무트 보비치는 나치 친위대(SS) 멤버로 비밀 경찰에 협력한 인물이다. 그는 1946년 뉘른베르크 재판에서 반인도적 범죄자로 20년형을 선고받은 전범 발두어 폰 시라흐에게 빈 필 '명예의 반지'까지 수여한 것으로 밝혀졌다.

1938년 독일의 오스트리아 합병 이후 악단에서 추방돼 강제수용소로 보내진 유태인 단원 10명과 수용소에서 사망한 6명의 신원도 뒤늦게 전해졌다. 그러나 빈 필 등 오스트리아 사회에서 나치에 협력한 과거를 정면으로 응시하는 움직임은 아직 미흡하다.

나치 시절 히틀러는 점령지인 빈 슈타츠오퍼를 방문해 빈 필하모닉 오케스트라가 연주하는 오페라를 관람했다. (c) ?sterreichische Nationalbibliothek

2013년 나치 부역 과거사 공식사과

신년음악회도 나치 명령으로 시작

부끄러운 역사 청산 나서야



주빈 메타·정명훈 등 일부만 지휘봉

아시아계에도 문호 더 넓혀야

새해 아침을 여는 빈 필 신년음악회 역시 시작은 나치 부역의 산물이다. 1939년 나치의 폴란드 침공으로 2차 세계대전이 발발했다. 1939년 12월31일 나치의 명령으로 개최한 빈 필 송년음악회가 오늘날 신년음악회의 기원이다.

1987년 신년음악회를 지휘한 헤르베르트 폰 카라얀은 연주회 중간에 새해 인사로 "Peace, peace and once more Peace"라고 외쳤다. 하지만 그 역시 나치 협력이라는 과거에서 자유롭지 못하다. 니콜라우스 아르농쿠르, 다니엘 바렌보임은 신년음악회 막간 메시지로 중동의 평화를 언급했다. 그러나 유태인 학살 문제를 방관한 오스트리아와 빈 필의 어제에 대해 자성할 자격이 있는 마에스트로는 없다. 빈 필이 실질적으로 내일을 바라본다면 나치 부역 과거부터 청산해야 한다.

20세기 후반 이후 세계 오케스트라의 양대 산맥인 빈 필과 베를린 필 지휘대에 오른 아시아계 지휘자는 인도 출신의 주빈 메타, 일본의 오자와 세이지, 한국의 정명훈 정도다. 협연자로는 피아니스트 랑랑과 유자왕, 바이올리니스트 사라 장, 미도리가 빈 필 정규 공연에 등장했지만 아시아 출신 지휘자군에서는 후대를 기약하기가 어렵다.

코로나19 시대의 지역적 특성이 강화되는 세계 오케스트라 경영 기조에서 올해도 빈 필이 '아시아인 배제'를 주요 쟁점으로 다루긴 어렵다. 다만 빈 무지크페어아인 정기 공연에서는 제3세계 음악인에게 주목하지 않다가 중국·한국·일본 투어에 아시아계 협연자와 지휘자를 올리는 행태는 '돈벌이'로 인식되기 십상이다.

빈 필하모닉과 돈독한 관계를 유지하는 지휘자 크리스티안 틸레만 (c) Dieter Nagl(왼쪽), 베를린 필하모닉 음악감독 시절에도 빈 필 객원 지휘에 나선 헤르베르트 폰 카라얀 (c) Medici TV

음악감독이 없지만 2020년대 빈 필의 간판 지휘자는 1959년 베를린 태생의 틸레만이다. 빈 필은 리하르트 슈트라우스 등 후기 낭만주의 음악에 대한 틸레만의 탁월한 해석을 존중한다. 사사로운 인연에 얽매이지 않고 냉철하게 음악으로 다가서는 틸레만의 자세도 빈 필의 노선과 어울린다.

빈 필은 올해 신년음악회를 1978년 라트비아 태생의 안드리스 넬손스 라이프치히 게반트하우스 관현악단 음악감독에게 맡겼다. 레너드 번스타인, 구스타보 두다멜과 다른 방향에서 악단에 결핍된 에너지를 자아내는 넬손스에게 신뢰를 표한다.

넬손스의 정신적 지주와 다름없는 마리스 얀손스를 회고하는 고정 관객도 젊은 거장의 우군이다. 1977년 콜롬비아 태생의 안드레스 오로스코 에스트라다 빈 심포니 음악감독은 빈을 소재로 오케스트라와 오페라로 활동을 넓히는 궤적이 과거의 메타, 오자와와 닮았다. 빈 필은 언제라도 푸근하게 같이 활동할 젊은 친구를 확보했다.

