샴페인 들고 건배…'삼촌고발서' 트럼프 조카, 바이든 당선에 축배

메리 트럼프의 트위터. 사진 출처 = 트위터 캡처

[아시아경제 나한아 기자] 도널드 트럼프 대통령이 재선에 성공할까 봐 밤잠을 이루지 못한다던 조카 메리 트럼프가 조 바이든 민주당 후보의 승리에 축하 샴페인을 터뜨렸다.

트럼프 대통령의 친형인 프레드 트럼프 주니어의 딸인 메리는 8일(현지시간) 바이든 후보의 승리가 언론에 보도된 직후 자신의 트위터에 "미국을 위해 건배, 모두 고맙다(To America. Thanks, guys)"라고 올렸다.

그녀는 바이든 후보와 카멀라 해리스 부통령 후보의 이름이 적힌 모자를 쓰고, 샴페인 잔을 들고 환하게 웃고 있는 자신의 사진을 함께 게시했다.

그녀의 글은 수 만 번의 리트윗과 축하의 댓글이 이어졌다.

메리 트럼프가 출간한 『너무 과한데 만족을 모르는』 책 표지. 사진 출처 = 다산북스

앞서 메리는 지난 7월 트럼프의 범상치 않은 가족사와 그의 성장 과정을 담은 '삼촌 고발서' 『너무 과한데 만족을 모르는(Too Much and Never Enough』을 펴냈다. 임상심리학자인 메리는 이 책을 통해 "도널드 트럼프 미국 대통령은 어려서 괴팍했던 부친으로부터 인정받으려는 강박증에 시달렸으며 그 결과 정신 병리적으로 불안정한 상태가 됐다"라며 트럼프의 정신세계를 분석했다.

책 출간 과정에서 트럼프 대통령 측과 메리 측이 첨예하게 대립했지만, 법원은 결국 공익 실현과 표현의 자유를 우선시하며 메리의 손을 들어주었다. 출간 뒤 이 책은 아마존 베스트셀러 1위에 올랐다.





나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>