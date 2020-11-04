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[속보] 트럼프 "선거 이후 투표 반영 막아야…연방대법원에 문제제기"
최종수정 2020.11.04 16:42
기사입력 2020.11.04 16:30
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정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr
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