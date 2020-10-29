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[속보] 삼성전자, 3분기 가전부문 영업익 1조5000억원…역대 최대
최종수정 2020.10.29 08:48
기사입력 2020.10.29 08:48
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삼성전자
3분기 실적발표
이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
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