GC녹십자, 동물시험서 혈우병치료제 효력 확인

[아시아경제 서소정 기자] GC녹십자(대표 허은철)는 혈우병 항체치료제 ‘MG1113’을 처리한 혈우병 환자의 혈장에서 약물의 농도와 비례하게 트롬빈(혈액 응고에 관여하는 단백질 중 하나) 수치가 증가하는 것을 확인했다고 26일 밝혔다.

GC녹십자와 목암생명과학연구소가 공동 참여한 연구팀은 혈액 응고 인자에 이상이 있는 혈우병 환자의 혈장과 혈우병을 유도한 동물을 대상으로 MG1113의 혈액 응고 효과와 기전을 확인했다.

연구팀은 혈액 응고 시간과 혈액의 굳기가 정상화 되는 데이터를 얻었으며, 동물 시험을 통해 실혈과 혈액 응고 인자들의 수치가 개선되는 것을 증명했다. 이번 연구 결과는 국제 학술지(Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis)에 게재됐다.

회사 측은 이번 연구가 혈우병 환자의 새로운 치료 대안을 마련하는데 유의미하다고 설명했다.

MG1113은 혈액 응고를 촉진하는 항체로 만들어져 혈액 내 부족한 응고 인자를 직접 주사하는 기존 혈우병 치료제와 차이가 있다. 기존 약에 내성이 생긴 환자가 쓸 수 있고, 혈우병 유형에 구분 없이 사용할 수 있다.

또 기존 치료제보다 긴 반감기와 고농도의 제형으로 피하주사를 할 수 있다. 통증이 심한 정맥 투여 대신 피부 표면 아래 주사가 가능해지면 환자의 편의성을 개선할 수 있다.

이번 논문의 저자인 곽희천 GC녹십자 연구원은 "혈우병 환자는 평생 주기적으로 약을 투여 받아야 하는 만큼, 환자의 투여 부담 완화가 치료제 연구의 핵심"이라며 "순수 국내 기술로 개발되고 있는 MG1113이 환자들의 삶의 질 개선에 도움이 되길 바란다"고 말했다.

MG1113은 안전성 검증을 위한 국내 임상 1상을 진행하고 있으며, 빠른 시일 내에 후속 연구에 돌입할 예정이다.





서소정 기자 ssj@asiae.co.kr

