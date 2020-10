'제5회 충무로영화제 - 디렉터스 위크' 개최

12월1일부터 5일까지 온라인 기반 비대면 영화제로 감독이 모든 프로그램 기획· 제작하는 국내 유일 감독 중심 영화제

[아시아경제 박종일 기자] 서울 중구(구청장 서양호)가 중구문화재단· 한국영화감독조합과 함께 '제5회 충무로영화제 - 디렉터스 위크'를 12월1일부터 5일까지 온라인 기반 비대면 영화제로 개최한다.

'제5회 충무로영화제 - 디렉터스 위크'는 지난해까지 충무로뮤지컬영화제를 이끌어 온 중구문화재단이 올해 한국영화감독조합(DGK)을 만나 새롭게 탄생한 영화제다.

지난달 두 기관은 코로나19로 인해 침체된 한국영화계에 활력을 제고, 충무로의 영화산업 기능 복원 및 한국영화산업 발전에 대한 업무협약을 체결, 4회까지 진행된 충무로뮤지컬영화제를 이어 '제5회 충무로영화제 - 디렉터스 위크'로 첫번째 사업을 함께 시작하게 됐다.

중구문화재단 관계자는 이번 영화제는 칸 영화제의 비공식 부문인 감독주간을 모티브로, 감독이 영화제의 모든 프로그램을 기획하고 제작하는 국내 유일의 감독 중심으로 진행되는 영화제라고 전했다.

'By The Directors', 'For The Directors', 'Of The Directors', 'With The Directors' 4개의 프로그램으로 구성되며, 감독과 영화에 대한 심층적인 토론은 물론 연출에 대한 다양한 시각을 가질 수 있는 기회의 장이 될 전망이라고 덧붙였다.

더불어 감독들이 창작자로서의 삶을 직접 공유하며 끈끈한 연대를 이루고자 하는 의미있는 프로젝트 일환이 될 것이며, 영화인들과 영화인을 꿈꾸는 모든 이들에게 특별한 시간이 될 예정이다. 디렉터스 위크의 프로그램은 다음달부터 순차적으로 공개될 계획이다.

중구문화재단은 충무로의 기능 복원과 재생을 위해 영화제 및 영화창작지원 등 영화 관련 프로젝트를 꾸준히 진행하고 있으며, 한국영화감독조합(DGK)은 봉준호, 박찬욱, 김보라 등 다양한 개성을 가진 영화감독들이 소속돼 있는 조합으로, 양성평등주간을 맞이하여 주관한 '벡델데이2020', 제작에 처음 도전한 '시네마틱드라마 : SF8', 시나리오 발굴 및 단편영화제작지원 사업 등을 통해 감독들의 활동과 권익 증진을 위해 다양한 프로젝트를 진행하고 있다.

중구는 한국영화감독조합(DGK)의 창의적 역량과 다양한 문화예술사업을 펼쳐온 중구문화재단의 노하우가 결합해 지금까지의 국내 영화제들에서 볼 수 없었던 새로운 길이 충무로에서 열릴 것으로 기대한다고 전했다.

서양호 중구청장은 "이번 충무로영화제는 코로나로 인해 규모보다 내실을 다지기 위해 관계자들이 많은 노력을 기울이고 있다. 충무로의 옛 명성에 미래의 비전이 덧입혀져 창의적인 영화공간으로 재탄생하길 바란다"고 말했다.





