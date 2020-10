SK이노베이션 "배터리 '안전-충전속도-주행거리' 주도" 선언

배터리 연관 산업 생태계 조성을 위한 '최고의 준비된 파트너'로서의 역량 제시

10년 공급기간 동안 화재 전무한 SK배터리, 업계 최고 안전 대명사로 만들기로

두번의 10분 충전으로 서울부산 왕복 가능한 충전기술 개발

첨단 기술 세계첫 개발 역량기반 장거리 주행 장수명 개발주도‥1000㎞ 주행은 이미 성공

[아시아경제 박소연 기자]SK이노베이션이 산업통상자원부가 주최하는 ‘인터배터리(InterBattery) 2020'에서 차세대 배터리의 방향성을 제시한다. 인터배터리2020은 국내 최대 규모로 개최되는 이차전지산업 전문 전시회로 올해는 이달 21일부터 3일간 서울 삼성동 코엑스에서 열린다.

SK이노베이션은 이번 인터배터리2020 전시를 통해 단순한 배터리 제조 회사가 아닌, E모빌리티를 비롯한 배터리 연관 산업의 생태계 구축에 기여할 수 있는 새로운 전략을 공개할 예정이라고 20일 밝혔다.

SK이노베이션은 이번 전시 목표는 배터리 사업에서 가장 중요한 ▲화재 등으로부터의 안전성 ▲ 고속 충전 속도 ▲장거리 주행 등 3대 요소에 대해 업계 최고 수준인 차별적 우위를 확실하게 보여주는 것이라고 전했다.

'보다 안전하고, 보다 빠르고, 보다 오래가는 넥스트 배터리(Safer than ever, Faster than ever, Longer than ever)'를 전시 슬로건으로 삼고 SK이노베이션의 차세대 배터리를 소개할 방침이다.

SK그룹의 배터리 로드맵을 구체적으로 전달하기 위해 ▲SK이노베이션의 전기차 배터리 사업의 역사과 주요 성과 ▲ 글로벌 파트너십 ▲넥스트 배터리 및 차별화된 배터리 기술 ▲ 글로벌 사업 주요 성과 및 제조 공정, ▲BaaS (Battery as a Service)를 통한 미래 에너지 순환경제 청사진 ▲ 배터리 사업과 연계한 사회적가치 등 총 6개의 주제로 전시를 구성했다.

SK이노베이션 관계자는 "E모빌리티, 에너지저장장치(ESS) 등의 전기저장관련 설비 등에 들어가는 배터리의 특성상, 전시도 고객과 시장에 대한 신뢰와 배터리를 사용하는 산업 발전에 기여할 수 있다는 점을 부각했다"며 "'CES 2020'을 통해 공개한 'SK inside' 전략과 같은 취지로, SK배터리가 소비자들의 선택의 기준이 되도록 하겠다는 의지를 담았다"고 말했다.

SK이노베이션은 2009년 글로벌 수주를 시작한 이후 2010년부터 배터리를 공급해 왔으나, 현재까지 SK이노베이션 배터리를 사용한 ESS, 전기차 등 어떤 수요처에서도 화재가 발생하지 않은 점을 강조할 예정이다. 이번 전시를 통해 가장 안전한 배터리의 대명사로 자리매김한다는 전략이다.

SK이노베이션은 전기차의 가장 큰 숙제인 충전 속도를 획기적으로 개선하기 위해 두번의 10분 충전이면 서울과 부산을 왕복할 수 있는 기술을 개발하고 있다. 이르면 연말이나 내년 상반기 중에는 개발될 것으로 예상하고 있다.

이와함께 SK이노베이션은 최초로 개발과 양산을 시작한 NCM622, NCM811에 이어 업계 첫 개발인 NCM9½½등의 역량을 토대로 장거리 주행이 가능한 장수명 배터리 개발에도 역량을 집중하기로 했다. 최적의 주행요건이긴 하지만, 이미 업계 최초로 1000㎞ 시험 운행도 성공한 바 있다.

임수길 SK이노베이션 홍보실장은 "SK이노베이션은 1982년부터 종합에너지기업(Total Energy Solution Provider)로 거듭나기 위해 배터리 사업의 연구개발에 많은 투자를 해 왔으며, 글로벌 파트너들로부터 인정받은 역량을 함축적으로 이번 전시회에서 공개할 것"이라며 "시장과 고객들에게 배터리의 미래를 공유해 전기차를 비롯한 다양한 생태계와 공동으로 발전해 나가는 계기로 삼겠다"고 말했다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>