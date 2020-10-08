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[속보] 文대통령, 유명희와 통화 "WTO총장 결선 진출 축하"

최종수정 2020.10.08 16:30기사입력 2020.10.08 16:30
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[속보] 文대통령, 유명희와 통화 "WTO총장 결선 진출 축하" <사진 제공=청와대>


(끝)




김동표 기자 letmein@asiae.co.kr
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