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[속보] "병원장들 의사국시 허용 요청했지만 정부 입장 변함 없어"

최종수정 2020.10.08 11:13기사입력 2020.10.08 11:13
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[아시아경제 서소정 기자]




서소정 기자 ssj@asiae.co.kr
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