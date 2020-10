'블랙핑크 뮤비 논란' 의료업계 "간호사를 성적 대상화했다"

블랙핑크 신곡 '러브식 걸즈' 뮤직비디오에 등장하는 간호사 복장

직업인으로 간호사 이미지 왜곡, 간호계 "시정 촉구"

블랙핑크 신곡 '러브식 걸즈' 뮤직비디오 캡쳐

[아시아경제 임혜선 기자] 걸그룹 블랙핑크 신곡 '러브식 걸즈' 뮤직비디오에 등장하는 간호사 복장에 대한 논란이 확산되고 있다. 직업인으로서 간호사의 이미지를 왜곡한다는 것이다. 소속사 YG엔터테인먼트가 음악 표현 이상의 의도가 없었다고 주장했지만, 간호계는 간호사를 성적 대상화하는 복장이라며 시정을 촉구하고 있다.

6일 관련업계에 따르면 지난 2일 공개된 '러브식 걸즈' 뮤직비디오에서 문제가 된 부분은 멤버 제니가 간호사와 환자로 1인 2역 연기를 하는 5초가량의 장면이다. '내가 사랑에 아파할 때는 어떤 의사도 소용없다(No doctor could help when I'm lovesick)'라는 기사를 표현한 대목이다. 제니는 헤어 캡과 몸에 붙는 흰 치마, 빨간색 하이힐 차림을 했다.

사회관계망서비스(SNS)와 간호계 등에서는 이 복장을 놓고 간호사들이 실제 의료현장에서 입는 복장과는 동떨어졌다는 비판이 제기됐다.

보건의료노조는 지난 5일 논평에서 "간호사들은 여전히 갑질과 성폭력에 노출돼있다"며 "대중문화가 왜곡된 간호사의 이미지를 반복할수록 이런 상황은 더 악화한다"고 우려했다. 대한간호협회도 같은 날 공개 사과와 시정 조치를 요구하는 항의 서한을 YG엔터테인먼트에 보냈다.

이와 관련 YG엔터테인먼트는 6일 "특정한 의도는 전혀 없었다"면서 왜곡된 시선이 쏟아지는 것에 우려를 표했다. 이어 "제작진은 해당 장면의 편집과 관련해 깊이 고민하고 논의 중"이라고 밝혔다.

대한간호협회는 "글로벌 가수의 뮤직비디오가 미치는 사회적 영향력을 감안할 때 사회적 책임을 무겁게 느껴야 할 것"이라며 "코로나19 방역 현장에서 열심히 일하고 있는 간호사들의 권익을 개선시키기는커녕 사기마저 저하시킨 결과를 초래했다"고 지적했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

