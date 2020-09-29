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코스피, 19.81p 오른 2327.89 마감(0.86%↑)
최종수정 2020.09.29 15:34
기사입력 2020.09.29 15:34
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박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr
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